Главного киллера России проверят на причастность к убийствам 1990-х

Аслана Гагиева по кличке Джако — главу крупнейшего оргпреступного сообщества киллеров — проверят на причастность к убийствам, совершенным в Москве в 1990-е годы. Об этом в четверг, 21 июня, сообщает «Коммерсантъ».

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По словам источника издания, уже тогда Гагиев, который пользовался документами на имя Сергея Морозова, не был «пай-мальчиком». Что конкретно это значит, не уточняется.

Об экстрадиции Джако в Москву из Вены стало известно 20 июня. Как считает следствие, на счету участников банды Джако — по сути, частной армии из отъявленных головорезов — более 60 убийств.

27 ноября 2017 года сообщалось, что адвокаты сумели снять Гагиева буквально с трапа самолета, который должен был доставить его в Россию. Защита предоставила документы о том, что криминальный авторитет заболел тяжелой формой боязни полетов — аэрофобией.

Пока сотрудники австрийского Минюста и Интерпола разбирались с предоставленной справкой, адвокаты подали апелляцию на решение суда об экстрадиции Гагиева. По их утверждению, он может не пережить перелета в Россию, а ФСИН не сможет обеспечить больному европейские условия содержания и гарантировать его безопасность.

Между тем в России Гагиеву грозит пожизненное лишение свободы. Уроженец Грузии Гагиев покинул Россию в 2013 году и был задержан в Австрии 17 января 2015 года. Позднее его отпустили под залог, после чего он попытался сбежать в Болгарию, но был задержан.

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