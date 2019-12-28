С сестер Хачатурян сняли электронные браслеты

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сняли электронные браслеты со средней и старшей сестер Хачатурян, Ангелины и Крестины. Накануне браслет сняли с младшей сестры Марии. Об этом сообщил ТАСС.

Как писала «Комсомольская правда», с 28 декабря им отменят ограничение свободы. По словам адвоката Мари Давтян, девушки смогут покидать квартиру и после 21:00, так как связанный с этим запрет никто не продлил. Раньше они не могли выходить из жилого помещения в ночное время, пишет RT. Адвокат Алексей Паршин рассказал, что сестрам по-прежнему нельзя общаться друг с другом, свидетелями по делу и журналистами. Девушкам также запрещено пользоваться интернетом и мобильными телефонами.

26 декабря источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что Генпрокуратура нашла нарушения в материалах дела против сестер и отказалась утверждать обвинительное заключение. Адвокаты сообщили, что им не поступало соответствующее официальное уведомление.

3 декабря Следственный комитет завершил расследование дела сестер Хачатурян. По данным следствия, 27 июля 2018 года три сестры Хачатурян, находясь в квартире и испытывая острую личную неприязнь к своему отцу, нанесли ему многочисленные удары ножом и молотком по телу, а также в голову, шею. От полученных травм мужчина скончался. Как уточнили в СКР, другие мотивы преступления в ходе следствия исследовались, однако своего подтверждения не нашли. Адвокат родственников погибшего заявлял, что сестры Хачатурян могли убить своего отца Михаила из-за денег.

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