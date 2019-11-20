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Стало известно о связях отца сестер Хачатурян с руководством Генпрокуратуры

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Ангелина Хачатурян

Убитый тремя дочерьми в июле 2018 года бизнесмен Михаил Хачатурян имел знакомства среди высших чинов в Генеральной прокуратуре России. Об этом в среду, 20 ноября, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Хачатурян не раз хвастался дочерям связями, и однажды при них избежал лишения прав за проезд на красный свет и пересечение двойной сплошной линии. Одна из сестер рассказала, что отец не стеснялся орать на остановившего его полицейского, но со знакомыми из прокуратуры общался корректно и вежливо.

При осмотре телефона Хачатуряна была найдена переписка с некими Сааком Альбертовичем и Анри Шамединовичем, касающаяся деловых и личных вопросов. Источники полагают, что первый собеседник — погибший в 2018 году заместитель генпрокурора России Саак Карапетян, второй — действующий прокурор Северо-восточного административного округа Москвы Анри Ризаев, согласовавший вопрос об аресте и отправке дочерей Михаила Хачатуряна в следственный изолятор (СИЗО). В ходе допроса одна из сестер Хачатурян сообщила, что ее отец часто встречался с Анри у здания прокуратуры.

Защита девушек полагает, что такие знакомства могли повлиять на комиссию по делам несовершеннолетних, куда не единожды поступали сообщения о тяжелой ситуации в семье Михаила Хачатуряна от сотрудниц службы социальной защиты, но никаких мер не предпринималось. Это же могло стать причиной того, почему участковый не смог найти и опросить Хачатуряна, когда его соседка написала заявление в полицию о том, что он угрожал ей убийством и пистолетом из-за того, что она сделала ему замечание неправильной парковке машины.

Адвокаты сестер Хачатурян подали заявление в Следственный комитет России (СКР), ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по линии каждого из ведомств касательно связей, дружбы и знакомства Михаила Хачатуряна с сотрудниками прокуратуры. По мнению защиты, собранные доказательства о фактах истязания и сексуального насилия в отношении дочерей Михаила Хачатуряна, а также материалы доследственной проверки о причинении тяжких телесных повреждений девушкам и попытке доведения одной из них до самоубийства достаточны, чтобы прекратить дело.

19 ноября сообщалось, что защита сестер Хачатурян подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных. Просьба актуальна в том случае, если будет отклонено первое ходатайство о прекращении уголовного дела, поскольку гибель Хачатуряна произошла в рамках самообороны и после многолетних издевательств, пояснил адвокат девушек Алексей Липцер.

Трех дочерей Михаила Хачатуряна задержали в 2018 году. Их обвинили в убийстве отца по предварительному сговору. Они заявили, что несколько лет терпели физическое и сексуальное насилие с его стороны. 14 октября 2019 года медицинская экспертиза пришла к выводу, что Хачатурян подвергал своих дочерей сексуальному насилию и испытывал сексуальное влечение к несовершеннолетним.

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