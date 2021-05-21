Российскую школьницу изнасиловали на пробежке в лесу

В подмосковной Балашихе неизвестный напал на 17-летнюю школьницу во время пробежки в лесу и изнасиловал. Об этом сообщила «Ленте.ру» представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Следователь возбудил уголовное дело по статье 131 УК РФ по факту преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

По данным следствия, утром 20 мая мужчина совершил нападение на девушку около Мазуринского озера. Напавший угрожал ей ножом. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, допросили потерпевшую, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы.

В настоящее время идет розыск подозреваемого.