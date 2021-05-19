Российский экс-прокурор изнасиловал женщину и предложил ей выйти замуж

В Чите бывший прокурор приговорен к 3,5 годам колонии за изнасилование и избиение подруги, сообщает Telegram-канал «Зона права».

Адвокат женщины сообщила изданию, что мужчина встречался с потерпевшей с 2017 года, когда еще был действующим работником природоохранной прокуратуры, и уже тогда периодически избивал ее. Весной 2020 года он попытался задушить возлюбленную, попутно ударив шваброй и раскладушкой по лицу и телу. Женщина написала заявление в полицию, и прокурора уволили с работы.

Мужчина обвинил в этом сожительницу, вновь напал на нее, изнасиловал и попросил не писать заявление в Следственный комитет, а предложил подать заявление в ЗАГС и выйти за него замуж. Женщина отказалась и вновь пошла в правоохранительные органы. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Центральный районный суд Читы 19 мая вынес обвинительный приговор. Помимо заключения с экс-прокурора взыскали 50 тысяч рублей в пользу потерпевшей.