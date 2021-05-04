Россиянка очнулась голой и избитой в поле после корпоратива

Молодая россиянка очнулась голой и избитой после того, как на такси уехала с корпоратива. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, одежда девушки была разбросана на много метров вокруг. Последнее, что она помнила, была поездка на такси. Оказалось, что водитель попытался ее изнасиловать, но ему помешали нежелательные свидетели. В результате он выкинул пассажирку голой из автомобиля в поле. Там ее случайно нашла местная жительница.

Россиянку госпитализировали, сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Таксиста уже задержали, он дал признательные показания.

Ранее в Екатеринбурге женщина пропала на пять дней после того, как совершила поездку на такси в неизвестном направлении. Водитель рассказал, что довез женщину до ее дома и высадил во дворе. По его словам, она была «навеселе, но вполне адекватная и не попавшая ни в какую криминальную историю». Однако после поездки Шайхулова перестала выходить на связь и появляться в социальных сетях.