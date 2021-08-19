Криминалист дал описание возможного убийцы пропавшей в Тюмени девочки

Криминалист: погибшая в Тюмени девочка была знакома с убийцей, поэтому ушла с ним

Убийца восьмилетней девочки, чье тело было найдено в Тюмени, был знаком с ней, поэтому она спокойно ушла с ним. Такое мнение высказал URA.RU криминалист Дмитрий Кирюхин.

По его словам, опыт раскрытия подобных преступлений показывает, что злодеи хорошо знакомы с семьей жертвы и используют ее доверие в своих целях. Также убийца, скорее всего, живет где-то рядом и знаком с местностью, добавил эксперт, давая описание преступника.

Человек, убивший девочку, проживает один, у него есть укромный уголок, где он совершил преступление, а после — замел следы.

Пропавшую 30 июня девочку нашли 19 августа в двух километрах от дома рядом с АЗС. Она была изнасиловала и задушена, информация о том, что ее тело было расчлененным, не подтвердилась.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводятся мероприятия по идентификации погибшей.

Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.