Стали известны подробности о семье убитой в Тюмени школьницы

Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой было найдено на берегу озера, рассказала о семье школьницы в беседе с телеканалом «Москва 24».

Волонтер назвала семью асоциальной. «Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки», —

сообщила она.

По ее словам, 19-летняя сестра убитой девочки находилась в контакте с волонтерами. «Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела», — сказала она.

Пропавшую 30 июня девочку нашли 19 августа в двух километрах от дома рядом с АЗС. Она была изнасиловала и задушена, информация о том, что ее тело было расчлененным, не подтвердилась.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводятся мероприятия по идентификации погибшей.

Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.