Россия
 
Последние новости
МИД Испании запретил двум российским кораблям зайти в порт
Россиянам раскрыли способ вернуть товар в магазин без чека
В России призвали зарубежных коллег игнорировать «Крымскую платформу»
Названы сроки завершения эвакуации американцев из Афганистана
В США заявили о победе России в Афганистане
Россиянам назвали допустимую дозу сахар в день
Россиянин изнасиловал прибежавшую к нему домой школьницу 
Макрон попросил Путина освободить Навального
«Роскосмос» назвал дату старта «Союза» с британскими спутниками
Новости партнеров
Прослушать новость

Стали известны подробности о семье убитой в Тюмени школьницы

Волонтер сообщила, что семья убитой в Тюмени восьмилетней девочки асоциальна
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Участница поисков пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой было найдено на берегу озера, рассказала о семье школьницы в беседе с телеканалом «Москва 24».

Волонтер назвала семью асоциальной. «Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью. Опеку на них через несколько месяцев оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал деток себе. После этого они жили то у папы, то у бабушки», —
сообщила она.

По ее словам, 19-летняя сестра убитой девочки находилась в контакте с волонтерами. «Отца и бабушку лично я ни разу нигде не видела», — сказала она.

Пропавшую 30 июня девочку нашли 19 августа в двух километрах от дома рядом с АЗС. Она была изнасиловала и задушена, информация о том, что ее тело было расчлененным, не подтвердилась.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Проводятся мероприятия по идентификации погибшей.

Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Криминалист дал описание возможного убийцы пропавшей в Тюмени девочки
Найдено тело пропавшей российской школьницы
Появились подробности о найденной в Тюмени пропавшей школьнице