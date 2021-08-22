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Дядя убитой в Тюмени девочки умер у стихийного мемориала

Сестра убитой в Тюмени девочки рассказала о смерти ее дяди у стихийного мемориала
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Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости

Дядя пропавшей в Тюмени восьмилетней девочки, тело которой было найдено на берегу озера, умер у стихийного мемориала. Об этом порталу 72.ru рассказала сестра ребенка.

По ее словам, мужчина скончался в четыре утра по местному времени. Свидетели видели, как он упал у мемориала, записи с видеокамер также есть, рассказала она. Позже мужчина скончался в больнице.

Собеседница издания добавила, что сотрудники правоохранительных органов будут разбираться с данным вопросом. Отмечается, что мужчине было всего чуть за 40 лет.

Ранее сообщалось, что убийство девочки в Тюмени мог совершить серийный маньяк. По словам источника «Пятого канала», за последние 20 лет в городе пропали девять детей, тела троих были найдены. Эксперты установили, что их долго держали в заточении, а потом задушили. Следствие отмечает похожий почерк убийств, поэтому сейчас проверяются перерывы между похищениями, осужденные за аналогичные преступления.

Восьмилетняя девочка ушла из дома 30 июня и пропала без вести. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, а также о халатности в отношении органов опеки. За информацию о местонахождении ребенка объявили награду в полмиллиона рублей. Позже сумма была увеличена до одного миллиона рублей.

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