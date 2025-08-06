В Госдуме призвали запретить участвовать в СВО некоторым гражданам

Депутат Миронов призвал запретить насильникам участвовать в СВО

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов призвал запретить насильникам участвовать в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «360».

По словам парламентария, в Новосибирской области заметили листовки, в которых контрактную службу рекламируют в качестве возможности избежать ответственности. Депутат утверждает, что 70 процентов маньяков, вернувшись из зоны боевых действий, становятся рецидивистами.

Депутат также напомнил, что все заключенные могут заключить контракт, кроме шпионов, педофилов, экстремистов и террористов. Миронов предложил включить в этот список и осужденных за насилие.

«Даже во время Великой Отечественной отбор заключенных в штрафбаты был жестче. И начинать нужно с насильников, если мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о том, как мы будем жить завтра», — заключил он.

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов призвал российских заключенных подписывать контракты с Минобороны и уезжать в зону проведения спецоперации.