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17:02, 7 апреля 2025Россия

В Госдуме рассказали о связанном с СВО шансе для российских заключенных

Депутат Картаполов призвал заключенных подписывать контракты и уезжать на СВО
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов призвал российских заключенных подписывать контракты с Минобороны и уезжать на специальную военную операцию (СВО). Парламентарий указал, что для многих из них это шанс доказать свою любовь к Родине. Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По мнению депутата, не стоит вводить амнистию к юбилею Победы. «Большего сегодня, когда страна ведет СВО — не нужно. Все остальное — от лукавого», — пояснил Картаполов.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что ветераны украинского конфликта из числа бывших заключенных к моменту возвращения с фронта, как правило, уже имеют погашенную судимость.

Она объяснила, что этим людям помощь в социальной адаптации и трудоустройстве оказывается наравне с другими участниками конфликта.

ЖЗЛ
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