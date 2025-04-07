В Госдуме рассказали о связанном с СВО шансе для российских заключенных

Депутат Картаполов призвал заключенных подписывать контракты и уезжать на СВО

Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов призвал российских заключенных подписывать контракты с Минобороны и уезжать на специальную военную операцию (СВО). Парламентарий указал, что для многих из них это шанс доказать свою любовь к Родине. Его слова приводит Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По мнению депутата, не стоит вводить амнистию к юбилею Победы. «Большего сегодня, когда страна ведет СВО — не нужно. Все остальное — от лукавого», — пояснил Картаполов.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» подчеркнула, что ветераны украинского конфликта из числа бывших заключенных к моменту возвращения с фронта, как правило, уже имеют погашенную судимость.

Она объяснила, что этим людям помощь в социальной адаптации и трудоустройстве оказывается наравне с другими участниками конфликта.