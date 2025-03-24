В России высказались о помощи ветеранам украинского конфликта с судимостью

Депутат Бессараб: Ветеранов украинского конфликта с судимостью не дискриминируют

Ветераны украинского конфликта из числа бывших заключенных к моменту возвращения с фронта, как правило, уже имеют погашенную судимость, рассказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она объяснила, что этим людям помощь в социальной адаптации и трудоустройстве оказывается наравне с другими участниками конфликта.

«В каждом центре занятости обязательно есть одно окно, где сидит специалист, в индивидуальном порядке оказывающий помощь ветеранам. Сколько мы ездили с проверками по регионам, сколько раз внезапно посещали центры занятости, нигде не видели нарушений», — сказала политик.

По словам Бессараб, существуют также отдельные программы, помогающие адаптировать военные специальности, полученные в рамках конфликта, под гражданские нужды. Кроме того, все участники конфликта, вне зависимости от того, были ли у них судимости, имеют право на бесплатное образование, психологическую реабилитацию.

«Как правило, когда человек возвращается с фронта, у него уже есть погашенная судимость и нет препятствий для трудоустройства и получения льгот. Но, если есть какие-то нарушения, мы готовы с ними разбираться», — пообещала депутат.

Ранее уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сообщила, что некоторые участники украинского конфликта сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Речь идет о бывших заключенных, отправившихся на фронт из колоний.