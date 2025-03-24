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11:48, 24 марта 2025Россия

В России указали на проблему ветеранов СВО из отряда «Шторм Z»

Омбудсмен Татарстана Сабурская: ветеранов СВО с судимостью не берут на работу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Некоторые участники специальной военной операции (СВО) сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, слова которой приводит издание «Реальное время».

Речь идет о бывших заключенных, отправившихся в зону СВО из колоний. Они проходят службу в отряде «Шторм Z» и подобных ему подразделениях.

Омбудсмен указала, что несмотря на боевой опыт и положенные льготы, ветеранов неохотно берут на работу. Это связано с тем, что помилование после службы в Вооруженных силах не является реабилитирующим основанием с точки зрения уголовного закона России. Таким образом, сведения о приговоре остаются в базах данных и указываются в справке о судимости.

Ранее в Оренбургской области ветеран СВО Нурсултан Муссагалеев стал чиновником - его назначили врио заместителя министра региональной и информационной политики. После возвращения из зоны боевых действий мужчина участвовал в программе «Время героев».

Вот это да!
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