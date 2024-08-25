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14:57, 25 августа 2024Силовые структуры

Потерявший ногу в ЧВК «Вагнер» саранский маньяк снова сел за изнасилование

В Мордовии за изнасилование дали срок отслужившему в ЧВК «Вагнер» маньяку

Фото: Aнтон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Мордовии за изнасилование 17-летней студентки к десяти годам колонии приговорили 36-летнего россиянина Якова Парамонова, известного как саранский маньяк. Об этом сообщает Столица-С.

По данным издания, неоднократно судимый Парамонов в предыдущий раз был осужден в 2017 году за серию нападений на женщин, у который отнимал ценные вещи и деньги, одну из них он изнасиловал. В конце 2022 года маньяк подписал контракт с ЧВК «Вагнер» и после боев за Бахмут, где потерял ногу получил помилование.

Глава общественной организации «Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев отмечал, что Парамонов зарекомендовал себя как отважный и умелый боец. В соцсетях он публиковал фотографии с наградами, среди которых медаль «За отвагу» и несколько наград ЧВК «Вагнер».

В феврале текущего года Парамонов, несмотря на наличие протеза, подкараулил 17-летнюю студентку саранского техникума и надругался над ней за гаражами.

14 июля в Липецкой области бывший боец ЧВК «Вагнер» получил срок за расправу над падчерицей

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