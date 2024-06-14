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18:20, 14 июня 2024Силовые структуры

Бывший боец ЧВК «Вагнер» получил срок за расправу над падчерицей и попросился в зону СВО

Экс-вагнеровец из Липецка получил 14 лет за убийство ребенка и попросился на СВО

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Липецкий областной суд огласил приговор в отношении 32-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения расправился с четырехлетней падчерицей в 2023 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчину признали виновным по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего лица») УК РФ, приговорив к 14 годам колонии строгого режима. С него также будет взыскан моральный ущерб в размере двух миллионов рублей в пользу матери погибшего ребенка.

По данным суда, 1 октября 2023 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры несколько раз ударил малолетнюю дочь своей жены от первого брака. Девочка не выжила. Как уточняет gorod48.ru, мужчина — бывший боец ЧВК «Вагнер» Владимир Власов. Он уже подал ходатайство о заключении контракта с министерством обороны для отправки в зону специальной военной операции (СВО), чтобы «искупить свою вину кровью».

Ранее военком Твери отказался отправлять в зону СВО члена ОПГ «Тверские волки» Александра Агеева, отбывающего пожизненное наказание за расправу над шансонье Михаилом Кругом. Бывший бандит уже дважды просился на фронт, чтобы кровью искупить вину, однако оба раза его прошения были отклонены в связи с тем, что он осужден на максимальный срок.

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      Олеся Мицкевич
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