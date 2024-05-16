Осужденного за расправу над Михаилом Кругом отказались отправлять в зону СВО

Военком Твери отказался отправлять в зону СВО убийцу Михаила Круга Агеева

Военком Твери отказался отправлять в зону специальной военной операции (СВО) члена ОПГ «Тверские волки» Александра Агеева, отбывающего пожизненное наказание за расправу над шансонье Михаилом Кругом. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Бывший бандит уже дважды просился на СВО, чтобы кровью искупить вину, однако оба раза его прошения были отклонены в связи с тем, что он осужден на максимальный срок.

Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков являлись штатными киллерами преступной группировки «Тверские волки», действовавшей на территории Тверской области с начала 90-х годов. Агеев признался, что участвовал в налете на дом шансонье летом 2002 года в поселке Мамулино.