Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину

Соучастник убийства шансонье Круга, осужденный пожизненно, просится на СВО на Украине

Экс-киллер Александр Агеев из ОПГ «Тверские волки», отбывающий пожизненный срок за убийства, попросил отправить его на Украину для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает НТВ.

Заключенный написал несколько заявлений о включении его в состав частной военной компании «Вагнер». Он хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков являлись штатными киллерами преступной группировки «Тверские волки», действовавшей на территории Тверской области с начала 90-х годов. Агеев, осужденный на пожизненный срок, признался в соучастии в убийстве шансонье Михаила Круга.

Налет на дом артиста заказал, по версии следствия, лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Костенко, который хотел взять под свою крышу Круга. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали исполнители — члены банды Александр Агеев и Дмитрий Веселов. В итоге последний выстрелил в Круга и скрылся вместе с подельником. Заказчик погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.

Шансонье был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу. Там певец и скончался.