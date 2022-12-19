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16:12, 19 декабря 2022Силовые структуры

Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину

Соучастник убийства шансонье Круга, осужденный пожизненно, просится на СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Кадр: НТВ

Экс-киллер Александр Агеев из ОПГ «Тверские волки», отбывающий пожизненный срок за убийства, попросил отправить его на Украину для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает НТВ.

Заключенный написал несколько заявлений о включении его в состав частной военной компании «Вагнер». Он хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».

Агеев, Александр Осипов и Дмитрий Баскаков являлись штатными киллерами преступной группировки «Тверские волки», действовавшей на территории Тверской области с начала 90-х годов. Агеев, осужденный на пожизненный срок, признался в соучастии в убийстве шансонье Михаила Круга.

Налет на дом артиста заказал, по версии следствия, лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Костенко, который хотел взять под свою крышу Круга. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем ожидали исполнители — члены банды Александр Агеев и Дмитрий Веселов. В итоге последний выстрелил в Круга и скрылся вместе с подельником. Заказчик погиб в 2006 году от рук другого участника банды «Тверские волки» Александра Осипова, который таким образом отомстил за убийство певца.

Шансонье был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Он получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу. Там певец и скончался.

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Любовь Ширижик
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