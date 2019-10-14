Киллер рассказал о последних минутах жизни Михаила Круга

Бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, который признался в том, что он принимал участие в убийстве «короля русского шансона» Михаила Круга, дал свое первое интервью. В беседе с журналистами программы «Новые русские сенсации» на телеканале «НТВ» мужчина рассказал о последних минутах жизни артиста.

Агеев, в частности, подтвердил данные о том, что убивать Круга никто не планировал — стояла задача ограбить его дом, но артист вернулся домой с гастролей раньше. Мужчина вспоминает, что они вместе с другим членом банды Дмитрием Веселовым спрятались в бильярдной, но в какой-то момент туда зашла теща артиста. Причинять ей вред они не собирались, в планах было ее обездвижить и покинуть дом, но женщина начала кричать, и на эти звуки прибежал Круг, говорит киллер.

«Круг выскочил. Он же мужчина, должен понимать, что человек с пистолетом — это уже не игрушки. Я не знаю, выпивший был или что, но он бросился на Веселова, схватил за руки. Они начали бороться. Получилось, что Круг стоял на площадке, а Веселов выше него находился. На лесенке!» — рассказывает Агеев.

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По его словам, Веселов и Круг какое-то время боролись, но потом послышались выстрелы. Как вспоминает участник преступления, одна пуля попала певцу в верхнюю часть туловища, а куда попала вторая, неизвестно.

В 2002 году, как установило следствие, Агеев вместе с Веселовым по приказу авторитета Александра Костенко (Лом) собирался ограбить дом музыканта. По задумке, Круг должен был обратиться к Костенко с просьбой вернуть похищенное, после чего в счет долга выплачивать часть гонораров с концертов.

Накануне убийства, 30 июня 2002 года, Круг выступал на Дне города. Артист планировал задержаться, чтобы посмотреть салют, но вернулся домой раньше, чем планировали соучастники. Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся с места преступления вместе с Агеевым. Музыкант был госпитализирован, а затем скончался в больнице. Самого Веселова в 2003 году убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов (Волк Младший).

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