Опубликовано первое фото убийцы Михаила Круга

В сети появился снимок члена ОПГ «Тверские волки» Дмитрия Веселова по кличке Весел — по версии следствия, именно он убил шансонье Михаила Круга летом 2002 года. Фотографию в среду, 25 сентября, публикует портал Tverigrad.ru.

По данным издания, до того, как начать свой криминальный путь, Веселов вел обычную жизнь. Он окончил среднюю школу, поступил в военно-воздушное училище в Кургане, перевелся в Челябинское военно-воздушное училище штурманом, служил прапорщиком на аэродроме Мигалово в Твери, а затем уволился по сокращению.

В возрасте 28-29 лет Веселов примкнул к ОПГ «Тверские волки» — руководство группировки, очевидно, оценило его хорошее владение приемами рукопашного боя и классической борьбы. Он контролировал работу проституток на участке трассы Москва — Санкт-Петербург, проходящем в Тверской области. Веселов также дружил с другим членом ОПГ, Александром Агеевым (Стрелок).

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24 сентября в МВД сообщили, что ОПГ «Тверские волки», в которую входил убивший Михаила Круга Дмитрий Веселов, была причастна к гибели примерно 30 человек.

23 сентября стало известно, что член «Тверских волков» Александр Агеев признал свое участие в убийстве Михаила Круга. Следствие установило, что в 2002 году он вместе с Веселовым по приказу авторитета Александра Костенко (Лом) собирался ограбить дом музыканта.

По задумке, Круг должен был обратиться к Костенко с просьбой вернуть похищенное, после чего в счет долга выплачивать часть гонораров с концертов. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем планировали соучастники. Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся с места преступления вместе с Агеевым. Музыкант был госпитализирован, а затем скончался в больнице. Самого Веселова в 2006 году убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов (Волк Младший). Поэтому уголовное дело по факту смерти артиста было решено прекратить в связи со смертью подозреваемого.

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