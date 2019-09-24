В МВД рассказали о десятках жертв убившей Михаила Круга банды

Банда «Тверские волки», в которую входил убивший Михаила Круга Дмитрий Веселов, была причастна к гибели примерно 30 человек. Об этом заявил заместитель главы Управления уголовного розыска УМВД РФ по Тверской области Денис Гуреев, передает РИА Новости.

По его словам, на счету организованной преступной группы двойные и тройные убийства, а также случай устранения сразу четырех человек. Среди жертв оказались не только убитые по заказу лица, но и некоторые участники банды. В основном преступления совершались с 2000 по 2006 годы, отметил Гуреев.

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Ранее сообщалось, что член банды «Тверские волки» Александр Агеев признал свое участие в убийстве Михаила Круга. Следствие установило, что в 2002 году он вместе с Дмитрием Веселовым по приказу авторитета Александра Костенко (Лом) собирался ограбить дом музыканта. По задумке, Круг должен был обратиться к Костенко с просьбой вернуть похищенное, после чего в счет долга выплачивать часть гонораров с концертов. Однако музыкант с семьей вернулись домой раньше, чем планировали соучастники. Веселов дважды выстрелил в Круга и скрылся с места преступления вместе с Агеевым.

Музыкант был госпитализирован, а затем скончался в больнице. Самого Костенко в 2006 году убил другой участник банды «Тверские волки» Александр Осипов. Таким образом, уголовное дело по факту смерти артиста прекращено в связи со смертью подозреваемого.

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