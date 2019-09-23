Закрытие дела об убийстве Круга проверит прокуратура

Решение следователей о закрытии уголовного дела об убийстве певца Михаила Круга проверит прокуратура. Об этом РИА Новости сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Валерия Павлова.

По ее словам, надзорному ведомству предстоит проверить законность прекращения дела.

Ранее 23 сентября СКР сообщил, что уголовное дело по факту смерти Круга было прекращено в связи со смертью подозреваемого — члена банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова. О его причастности к убийству певца следователям рассказал другой участник ОПГ Александр Агеев.

По его словам, в 2002 году они вместе с Веселовым по указанию тверского криминального авторитета по кличке Лом собирались ограбить дом Круга. Лом рассчитывал, что популярный певец обратится к нему за помощью, станет ему обязан и будет выплачивать часть гонораров с концертов.

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Однако Круг с семьей вернулся домой раньше, чем этого ожидали преступники. Веселов дважды выстрелил в певца из пистолета и скрылся вместе с Агеевым. Круг скончался в больнице.

Лом погиб в 2006 году, Веселов был убит другим участником банды «Тверские волки» Александром Осиповым (Осипов «младший»), который был знаком с Кругом и решил отомстить за его убийство. Агеев убил двух сокамерников в колонии для пожизненно осужденных ИК-18 «Полярная сова», в результате чего следственные мероприятия по расследованию дела об убийстве Круга затормозились.

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