Следственный эксперимент в доме Михаила Круга попал на видео

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Следственный комитет России (СКР) предоставил запись следственного эксперимента в доме певца Михаила Круга, который был убит 17 лет назад. Видео в понедельник, 23 сентября, опубликовано на YouTube-канале ведомства.

Как отметили в СКР, принято решение о прекращении уголовного дела об убийстве Круга, поскольку Дмитрий Веселов, подозреваемый в убийстве певца, мертв.

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