Силовые структуры
 
Последние новости
США отреагировали на поездку Путина в Крым
Актриса лишилась работы из-за расистского скетча десятилетней давности
Норвежские истребители заинтересовались российскими разведчиками
Украину захотели заставить вернуть воду в Крым
«Ахмат-Арену» предложили лишить громкоговорителей
Вместо новой «Миссис Россия» на международный конкурс отправят другую красавицу
Крупнейшая в истории эпидемия животных добралась до Европы
Найдено невозможное древнейшее поселение людей
Россияне пошли за грибами и нашли выброшенные «Почтой России» посылки с AliExpress
Найдена 500-летняя акула
Новости партнеров

Появились подробности расправы киллера из «дела Круга» над сокамерником

Перейти в «Мою Ленту»

Бывший киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев, сознавшийся в участии в убийстве Михаила Круга, до смерти забил сокамерника по приказу администрации колонии «Полярная сова». Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в следствии.

По данным источника газеты, жертвой Агеева в колонии стал Валерий Захаркин, известный жалобщик, побывавший в трех колониях со страшной репутацией — в «Вологодском пятаке», «Белом лебеде» и «Полярной сове». Отбывающий пожизненный срок за грабежи и убийства Захаркин постоянно писал жалобы на условия содержания и в 2010 году даже выиграл процесс в Европейском суде по правам человека, в результате чего Россию обязали выплатить ему компенсацию в размере 21 тысячи евро за страдания, пережитые в «тяжких условиях».

Полученные деньги Захаркин потратил на адвокатов, чтобы продолжить жалобы на «Полярную сову», где в тот момент отбывал наказание. Тогда оперативный сотрудник колонии Игорь Нестеренко, решивший бороться с неугодным зэком, перевел его в «пресс-хату» с Агеевым и другим осужденным Алексеем Воеводиным. Те забили мужчину до смерти, истязали так, что голова его, по словам источника, была в «фарш». Изначально конфликт хотели представить как внутрикамерный, но в итоге Агеев и Воеводин признались, что выполняли указ администрации.

Забившие жалобщика «работали» с многими недовольными осужденными. От них пострадали как минимум шестеро сокамерников, среди которых были убийца, черный риелтор и террорист. Все жаловались на выбитые зубы, сломанные ребра и конечности.

В конце августа Агеев, Воеводин и Нестеренко предстанут перед судом. Заключенным инкриминируют убийство и истязания, сотруднику — превышение должностных полномочий.

Из-за истории с убийством Захаркина, отмечает издание, отложилась и проверка показаний в доме Михаила Круга в Твери, которую в итоге провели 6 августа. Через некоторое время Агеев написал явку с повинной, где признался, что участвовал в нападении на дом артиста, и помог восстановить картину убийства Круга.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Выяснилось, кого убил в колонии участник расправы над Михаилом Кругом
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Сознавшийся в убийстве Круга киллер задушил двух сокамерников
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

В поисках короля

Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
18:10Сегодня

Полиция начала проверку жесткого задержания девушки на митинге в Москве

16:50Сегодня

Вор в законе и лидер ОПГ «Рашидовские» попал в СИЗО за вымогательство миллиона

16:40Сегодня

Россияне напали на росгвардейцев ради дружбы

Силовые структуры00:0310 августа
Василий Комаров

«Так забивают скотину»

Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
16:02Сегодня

Раскрыт процесс подготовки налета спецназовцев ФСБ на банк

15:43Сегодня

Вооруженный бандит из Солнцевской ОПГ напал на дом российского чиновника

14:58Сегодня

Стали известны подробности жесткого задержания девушки на митинге в Москве

Силовые структуры00:01 8 августа
Михаил Круг

Круг замкнулся

Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
14:49Сегодня

Россиянин при попытке самосожжения поджег полицейского

14:34Сегодня

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

14:30Сегодня

«Цапок»-крабоед посидит с «крымским диверсантом»

Россия
Россияне пошли за грибами и нашли выброшенные «Почтой России» посылки с AliExpress
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Родителям двойняшек подарили наборы «Я родился в Подмосковье!»
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Погибших при взрыве на полигоне под Северодвинском наградили орденами Мужества
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве
Все материалы
Мир
Норвежские истребители заинтересовались российскими разведчиками
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
США отреагировали на поездку Путина в Крым
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
США отправили военных в Турцию для решения вопроса Сирии
«Они не хотят жить в боли»
 
США привлекут к обсуждению будущего Украины
Все материалы
Бывший СССР
ДНР обвинила Киев в подготовке к силовому решению конфликта
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Перемирие в Донбассе назвали геноцидом
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Зеленский устроил массовые увольнения силовиков из-за «янтарной коррупции»
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Зеленский вынудил уволиться еще одного «бесполезного» украинского чиновника
Все материалы
Экономика
Автомобили из «Кортежа» Путина похвалили за рубежом
Чем богаты
Россия накормит всех своими органическими продуктами. Это принесет стране миллиарды
Цены на лекарства в России предложили кардинально изменить
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Торговая война потащила экономику США на дно
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
«Союзмультфильм» и ЦБ не поделили «Бременских музыкантов»
Все материалы
Силовые структуры
Появились подробности расправы киллера из «дела Круга» над сокамерником
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Полиция начала проверку жесткого задержания девушки на митинге в Москве
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Вор в законе и лидер ОПГ «Рашидовские» попал в СИЗО за вымогательство миллиона
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
Россияне напали на росгвардейцев ради дружбы
Все материалы
Наука и техника
Раскрыто будущее взорвавшегося под Северодвинском «специзделия»
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
В Белом море ограничили лов рыбы
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
Станции ОДВЗЯИ зафиксировали взрыв под Северодвинском
Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне
Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах
Раскрыто число истребителей России
Все материалы
Спорт
«Ахмат-Арену» предложили лишить громкоговорителей
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Голкипер «Ливерпуля» совершил лучший сейв первого тура АПЛ
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Гол новичка «Тоттенхэма» признан лучшим в первом туре АПЛ
Без раскачки
Разгромные победы «Ливерпуля» и «Сити», МЮ — «Челси»: почему нельзя пропустить старт АПЛ
Футболистов «Арсенала» втянули в войну мафии
Все материалы
Культура
Актриса лишилась работы из-за расистского скетча десятилетней давности
Поль Гоген, Aha oe feii? («А, ты ревнуешь?») (1892)«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Автор хита Moto Moto умер в 33 года
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Раскрыты подробности смерти диджея Жанны Рассказовой
ГУЛАГ как память
Испанские фотографы искали на Соловках следы лагерей, а оказались между адом и раем
Лиам Хемсворт прокомментировал разрыв с ушедшей к девушке Майли Сайрус
Все материалы
Интернет и СМИ
Звонок из Чечни заставил журналиста Шевченко взять назад слова о Кадырове
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Певец Александр Серов подал в суд на «Пусть говорят»
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Колоритный персонаж из телесюжета покорил зрителей своей искренностью
«Оргазм для ушей»
 
Российской журналистке выстрелили в голову
Все материалы
Ценности
Мошенники использовали имя Меган Маркл для рекламы БАДов
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Наоми Кэмпбелл и Белла Хадид снялись в нижнем белье в одной рекламе
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Названы самые популярные люксовые автомобили России
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
Прозрачные водонепроницаемые пляжные шорты возмутили пользователей
Все материалы
Путешествия
Голодные медведи перекрыли туристический маршрут на Камчатке
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Обломки самолета ранили людей и повредили десятки машин
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Грузия потеряла миллионы долларов за месяц запрета на авиасообщение с Россией
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Суперъяхта врезалась в причал с людьми и сорвала туристам ужин
Все материалы
Из жизни
Бывший заключенный 20 лет носил в животе зубную щетку
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Гигантский паук расправился с летучей мышью на глазах у женщины
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Россиянин выиграл квартиру в Москве и стал мультимиллионером
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Нелепая прическа преступника насмешила пользователей сети
Все материалы
Первый тест обновленного Audi Q7
Узнаем, что поменялось в главном конкуренте BMW X5 и Mercedes-Benz GLE после рестайлинга
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?
Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...
Президент Туркменистана захотел купить «путинские» лимузины
Представлен самый мощный серийный внедорожник
В России закрылся автомобильный завод
Все материалы
Дом
Расходы на недвижимость обвалились
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Жилье в «Москва-Сити» резко подорожало
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Российские аэропорты решили застроить жильем
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
Раскрыты данные о самых дешевых съемных квартирах Москвы
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
Россияне очистили от мусора около 80 километров речных берегов
На Урале развернут масштабное строительство
В Приморье начали массово ремонтировать дороги
В России построят паромы для связи Камчатки с Дальним Востоком
Все материалы