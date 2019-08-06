ФСБ, ОМОН и полиция окружили дом Михаила Круга

В Твери сотрудники правоохранительных органов днем 6 августа перекрыли участок улицы Освобождения в районе дома №174, в котором жил шансонье Михаил Круг. Об этом сообщает Tverigrad.ru.

Силовики перекрыли проезд и оцепили дом. По информации издания, на месте были бойцы ОМОН, также там работали сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции.

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Как сообщила позднее сестра Круга Ольга Медведева, в доме проводился следственный эксперимент, на который привезли подозреваемого в убийстве певца. «Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, сама я находилась в отдельной комнате, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», — цитирует женщину Tverigrad.ru.

По словам Медведевой, к дому в автозаке привезли человека, который ей не знаком. В чем заключался следственный эксперимент, она не знает, но вскоре он завершился и силовики сняли оцепление.

Михаил Круг, автор и исполнитель песни «Владимирский централ», был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в Твери. Артист получил несколько огнестрельных ранений, однако сам добрался до дома соседа, который отвез его в больницу, где шансонье и скончался. Преступление до сих пор не раскрыто: по одной из версий, к нему причастен член банды «Тверские волки» Александр Агеев, с 2009 года отбывающий пожизненный срок за несколько убийств, согласно другой, предполагаемым убийцей Круга был мужчина по фамилии Веселов, чьи останки обнаружили в Твери в 2012 году. Обе версии подтверждения не нашли.

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