Съевший человеческое сердце каннибал вернулся с СВО в родное село

Съевший человеческое сердце Малышев вернулся с СВО под Волгоград из-за ранения

Житель Волгоградской области Дмитрий Малышев, съевший человеческое сердце и осужденный за это и другие преступления, вернулся из зоны спецоперации (СВО), сообщает V1.

Глава Рахинского сельского поселения подтвердил, что Малышев находится в родном селе Рахинка под Волгоградом. Каннибал вернулся с СВО из-за ранения.

«Он в начале года тоже возвращался по ранению, но потом ушел обратно. Я с ним лично разговаривал. У него с челюстью проблемы, в руке осколок. Долечивается вроде. Позавчера его видел в магазине, здоровались. Как он мне сказал, сейчас долечится и обратно в зону СВО поедет», — уточнил чиновник.

В июне сообщалось, что Дмитрий Малышев в октябре 2023 года подписал контракт и ушел из колонии на СВО. Там каннибал встретился с маньяком-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба.

Малышев был осужден в 2015 году. По версии следствия, в феврале 2014 года он избил гвоздодером своего знакомого таджика-гастарбайтера, вырезал его сердце, пожарил его вместе с овощами и съел. Весь процесс Малышев снимал на видео. В судебном решении было указано, что его знакомый из Таджикистана предложил волгоградцу заняться сексом, что послужило поводом к ссоре между мужчинами.