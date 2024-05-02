Съевший человеческое сердце Малышев и маньяк Масленников встретились на СВО

Житель Волгограда Дмитрий Малышев, съевший человеческое сердце и осужденный за это и другие преступления на 25 лет, подписал контракт и ушел из колонии на специальную военную операцию (СВО). Там каннибал встретился с маньяком-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба.

Каннибал, получивший кличку Сердцеед, в беседе с журналистами издания V1.ru рассказал, что отправился на СВО из-за личных убеждений — «во имя сохранения традиционных ценностей России». В зоне боевых действий он получил ранение и сейчас находится на лечении в госпитале.

Малышев убил знакомого после предложения заняться сексом

Малышев поговорил с журналистами и рассказал, как он оказался в зоне СВО. Он отбывал наказание в одной колонии с Масленниковым, они оба подписали контракт в октябре 2023 года и попали в подразделение «Шторм V». По словам каннибала, он осознанно принял решение участвовать в СВО, а не как многие другие осужденные, «чтобы просто сменить обстановку».

Но я понимал, зачем я еду и куда я еду. Вот вы как отнесетесь, если в школе вашей маленькой дочери будут рассказывать в начальных классах, как правильно надевать презерватив? Или по улице будут мужики ходить и облизывать друг друга? Для вас это нормально? Для меня ненормально Дмитрий Малышев осужденный за каннибализм участник СВО

Сердцеед был осужден в 2015 году. По версии следствия, в феврале 2014 года он избил гвоздодером своего знакомого таджика-гастарбайтера, вырезал его сердце, пожарил его вместе с овощами и съел. Весь процесс Малышев снимал на видео. В судебном решении было указано, что его знакомый из Таджикистана предложил волгоградцу заняться сексом, что послужило поводом к ссоре между мужчинами.

«Жарим человечинку. Вот оно — сердечко. Я уже лучку добавил», — приговаривал Малышев на снятых им кадрах. Сегодня он объясняет свой поступок высокой степенью алкогольного опьянения.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

При этом громкое убийство не единственное преступление мужчины. Также он обвинялся в убийстве двух человек с особой жестокостью в составе преступной группы, бандитизме, хищении и незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в приготовлении к убийству полицейских и разбой. За все содеянное он получил срок 25 лет, из которых 15 должен был провести в колонии строгого режима.

Каннибал уже возвращался в зону СВО после ранения

Сейчас Малышев находится на реабилитации после ранения, полученного в зоне СВО. Оказалось, что это не первое ранение бойца. Со слов родственников осужденного стало известно еще об одном ранении, полученном в феврале. Он оправился от полученных травм и снова вернулся на линию соприкосновения в марте.

«В ходе штурма мне прилетела граната. Челюсть у меня сломана, в колене и левой руке осколки, перепонка левая лопнула. Нормально в целом», — рассказал журналистам о своем актуальном состоянии военнослужащий.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В соцсетях Малышев публикует фотографии из зоны СВО. Именно в личных соцсетях журналисты нашли фотографию Сердцееда с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из города Волжский. Фото было сделано в начале марта, когда военнослужащий еще не получил ранения. По данным V1.ru, весной 2023 года в родном городе Масленникова вспыхнули слухи о возвращении осужденного домой после шести месяцев службы в составе ЧВК «Вагнер». Однако журналисты не смогли достоверно подтвердить эту информацию.

Масленников был приговорен к 23 годам лишения свободы. Это был не первый его приговор — ранее он был осужден за изнасилование, грабеж и разбой и вышел на свободу в 2017 году. Спустя несколько месяцев после освобождения Масленников посетил караоке-клуб в Волжском, где познакомился с двумя девушками. Своих спутниц он пригласил на съемную квартиру, где убил их.

По словам мужчины, он попытался поцеловать одну из девушек и совершенно случайно задел ее запястье ножом для нарезки пиццы. Девушка резко отреагировала на такой поступок, и тогда Масленников решил расправиться и с ней, и с ее подругой. Их тела он закопал в лесополосе.

Ранее сообщалось, что военнослужащего Владислава Канюса, который до отправки в зону СВО находился в колонии за расправу над 23-летней девушкой из Кузбасса Верой Пехтелевой, обязали выплатить компенсацию ее родственникам.

