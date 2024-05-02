Съевший человеческое сердце каннибал и маньяк-расчленитель встретились на СВО

V1.ru: съевший человеческое сердце волгоградец и маньяк встретились на СВО

Житель Волгограда Дмитрий Малышев, съевший человеческое сердце и осужденный за это и другие преступления на четверть века, подписал контракт и ушел из колонии на специальную военную операцию (СВО). Там каннибал встретился с маньяком-расчленителем из Волжского Александром Масленниковым, который жестоко расправился с двумя девушками из ночного клуба. Об этом сообщил портал V1.ru.

Родственники Малышева подтвердили, что тот находится в зоне боевых действий на Украине. «После ранения в феврале он вернулся в зону СВО. В начале марта был там. Но сейчас опять в госпитале лежит с тяжелым ранением», — пояснили они.

Кроме того, как выяснил портал, россиянин регулярно пользуется соцсетями — там он выкладывает фото из зоны спецоперации. Один из снимков был опубликован в начале марта. На нем людоед обнимается с маньяком Масленниковым.

Волгоградец в беседе с корреспондентом V1.ru рассказал, что отправился на СВО из-за личных убеждений — «во имя традиционных ценностей России».

Малышев десять лет назад расправился со знакомым, уроженцем Таджикистана, вырезал его сердце, зажарил с овощами и съел. Весь процесс мужчина снимал на видео.

Масленников познакомился в караоке-клубе с двумя подругами. Житель Волжского пригласил их на съемную квартиру, где жестоко расправился. Тела девушек он закопал в лесополосе.

Ранее сообщалось, что военнослужащего Владислава Канюса, который до отправки в зону СВО находился в колонии за расправу над 23-летней девушкой из Кузбасса Верой Пехтелевой, обязали выплатить компенсацию ее родственникам.