Расправившегося с 23-летней россиянкой бойца СВО обязали выплатить компенсацию

Расправившегося с девушкой из Кузбасса бойца СВО обязали выплатить компенсацию

Бойца специальной военной операции (СВО) Владислава Канюса, который до отправки в зону боевых действий находился в колонии за расправу над 23-летней девушкой из Кузбасса Верой Пехтелевой, обязали выплатить компенсацию ее родственникам. Об этом стало известно региональному порталу Ngs42.ru.

Как выяснило издание, это решение российского суда. Теперь приставы должны будут возобновить ранее приостановленную процедуру взыскания с Канюса 4 миллионов рублей, которые тот должен был передавать семье Пехтелевой.

По данным Ngs42.ru, приостановка выплат была связана с тем, что Канюс участвовал в спецоперации на Украине.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя историю с жителем Кемеровской области, пояснил, что осужденных за тяжкие преступления могут амнистировать, если они искупят свою вину на фронте.

Известно, что Канюс и Пехтелева некоторое время состояли в романтических отношениях. После расставания, когда студентка приехала к Канюсу домой, чтобы забрать вещи, тот начал ее избивать, затем изнасиловал и задушил. Всего на теле девушки были обнаружены десятки повреждений. Соседи слышавшие крики, неоднократно звонили в полицию, однако их игнорировали.

В 2022 году Кемеровский областной суд приговорил Канюса к 17 годам лишения свободы. Преступник вину не признал и отказался сотрудничать со следствием.

Суд также назначил условные сроки пятерым сотрудникам полиции, не приехавшим после вызова соседей. Их признали виновными по статье о халатности.