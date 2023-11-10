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13:09, 10 ноября 2023Россия

В Кремле высказались о помиловании для осужденных за участие в СВО

Песков: получающие помилование осужденные под пулями на СВО искупают вину

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Осужденные, которые получают помилование за участие в специальной военной операции (СВО), под пулями в штурмовых бригадах искупают вину. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его высказывание приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что такие военнослужащие добиваются амнистии, проливая кровь в боях.

9 ноября стало известно, что в России помиловали участвовавшего в спецоперации Владислава Канюса, приговоренного ранее к 17 годам колонии строгого режима за расправу над 23-летней студенткой Верой Пехтелевой, которая была его девушкой.

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      Анна Щербакова
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