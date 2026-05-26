Россияне едва успели спастись от обрушившейся крыши

В Асбесте пара едва успела спастись от обрушившегося куска кровли

В городе Асбесте Свердловской области кусок крыши обрушился на улицу рядом с проходившей мимо парой. Об инциденте стало известно Telegram-каналу «112».

Часть кровли здания на Уральской улице внезапно обрушилась. В этот момент мужчина и женщина проходили мимо магазина, расположенного в доме. Россиянка своевременно заметила падающий объект и оттянула спутника за руку в сторону. Через пару секунду на место, где стояла пара, приземлился большой кусок кровли.

Ранее в Екатеринбурге обрушилась крыша спортзала в одном из колледжей. Во время происшествия в помещении не шли занятия, но в корпусе находились люди. 97 человек были эвакуированы.