Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 26 мая 2026Экономика

Россияне едва успели спастись от обрушившейся крыши

В Асбесте пара едва успела спастись от обрушившегося куска кровли
Александра Качан (Редактор)

Кадр: страница «Типичный Асбест» во «ВКонтакте»

В городе Асбесте Свердловской области кусок крыши обрушился на улицу рядом с проходившей мимо парой. Об инциденте стало известно Telegram-каналу «112».

Часть кровли здания на Уральской улице внезапно обрушилась. В этот момент мужчина и женщина проходили мимо магазина, расположенного в доме. Россиянка своевременно заметила падающий объект и оттянула спутника за руку в сторону. Через пару секунду на место, где стояла пара, приземлился большой кусок кровли.

Ранее в Екатеринбурге обрушилась крыша спортзала в одном из колледжей. Во время происшествия в помещении не шли занятия, но в корпусе находились люди. 97 человек были эвакуированы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Назван способ выбрать самую вкусную черешню

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok