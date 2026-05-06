16:11, 6 мая 2026

Крыша учебного заведения рухнула в российском мегаполисе

МЧС: В Екатеринбурге обрушилась крыша спортзала в колледже
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге обрушилась крыша спортзала в одном из колледжей. Об этом сообщает управление МЧС по российском региону, передает РИА Новости.

Инцидент произошел днем в среду, 6 мая, на улице Умельцев, 5. Кровля спортивного зала рухнула на площади 400 квадратных метров. В момент происшествия в помещении не проводили занятия, но в корпусе находились люди. В общей сложности из колледжа эвакуировали 97 человек.

По данным прокуратуры, несущие плиты здания обрушились из-за трещины в покрытии. Сейчас территорию вокруг колледжа огородили, на месте работают экстренные службы. В Следственном комитете уточнили, что никто из учащихся и работников колледжа не пострадал. По итогам проверки возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее в Барнауле часть крыши обрушилась рядом с прохожими. На кадрах с места происшествия видно, как кусок парапета упал недалеко от людей, они едва спаслись от обломков.

