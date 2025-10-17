Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:03, 17 октября 2025Наука и техника

В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

TWZ: Компания Kratos представила крылатую ракету Ragnarok стоимостью 150 тысяч
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kratos

Американская компания Kratos представила новую крылатую ракету Ragnarok Low-Cost Cruise Missile (LCCM), которую позиционируют как дешевое средство поражения. Об этом сообщает TWZ.

Компактную ракету можно переносить в отсеках беспилотника XQ-58 Valkyrie, который также разрабатывает Kratos. Заявленная дальность ракеты составляет 500 морских миль (926 километров). «Рагнарек» может летать на высоте до 10 километров со скоростью 0,7 числа Маха.

«Kratos заявляет, что ракета будет стоить 150 тысяч долларов за единицу при общем количестве в 100 единиц. Можно предположить, что это число сократится еще больше, возможно, существенно, если объемы закупок будут увеличены», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Автор предположил, что создание ракеты с расчетом на XQ-58 может дать преимущества компании Kratos, которая активно продвигает свой стелс-беспилотник.

В марте журнал The National Interest писал, что американские истребители пятого поколения F-35 могут вооружить «дешевыми» крылатыми ракетами Common Multi-Mission Truck (CMMT). Стоимость модульной ракеты оценивают менее чем 150 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Слишком очевиден риск атаки на борт номер один». В России задумались над вопросом, как Путин полетит в Венгрию

    Захарова потребовала от ООН и ОБСЕ реакции на гибель российского военкора

    В Раде объяснили «безумные» потери при обстрелах учебных полигонов ВСУ

    Москвичам пообещали всплеск тепла

    Стало известно о планах российских военных применять рыболовный инвентарь против ВСУ

    Жесткое задержание заказчика двух российских пасторов попало на видео

    Власти Черногории решили бороться с «российским влиянием» с помощью виз

    В США назвали идеальным одно решение Путина

    Россиянин забил насмерть родную сестру и ее мужа молотком и скрылся

    Пригожин пожелал сомневающимся в победе Валерии на «Грэмми» кусать свои локти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости