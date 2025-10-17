В США представили «дешевую» крылатую ракету «Рагнарек»

TWZ: Компания Kratos представила крылатую ракету Ragnarok стоимостью 150 тысяч

Американская компания Kratos представила новую крылатую ракету Ragnarok Low-Cost Cruise Missile (LCCM), которую позиционируют как дешевое средство поражения. Об этом сообщает TWZ.

Компактную ракету можно переносить в отсеках беспилотника XQ-58 Valkyrie, который также разрабатывает Kratos. Заявленная дальность ракеты составляет 500 морских миль (926 километров). «Рагнарек» может летать на высоте до 10 километров со скоростью 0,7 числа Маха.

«Kratos заявляет, что ракета будет стоить 150 тысяч долларов за единицу при общем количестве в 100 единиц. Можно предположить, что это число сократится еще больше, возможно, существенно, если объемы закупок будут увеличены», — говорится в материале.

Автор предположил, что создание ракеты с расчетом на XQ-58 может дать преимущества компании Kratos, которая активно продвигает свой стелс-беспилотник.

В марте журнал The National Interest писал, что американские истребители пятого поколения F-35 могут вооружить «дешевыми» крылатыми ракетами Common Multi-Mission Truck (CMMT). Стоимость модульной ракеты оценивают менее чем 150 тысяч долларов.