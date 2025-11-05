Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 5 ноября 2025Наука и техника

Ведомый F-35 совершил первый полет

Breaking Defense: Прототип ведомого дрона истребителя F-35 совершил первый полет
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Anduril photo

Прототип дрона YFQ-44A, созданного в качестве ведомого беспилотника для истребителей пятого поколения F-35, совершил первый полет. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) США.

Отмечается, что беспилотник компании Anduril выполнил испытательный полет на полигоне в Калифорнии. YFQ-44A является одним из двух аппаратов, которые разрабатывают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA) ВВС США. Беспилотник YFQ-42A компании General Atomics впервые поднялся в воздух в августе.

«Мы разработали YFQ-44A для конкретной задачи ВВС: повысить живучесть, летальность и эффективность миссии, объединившись с пилотируемыми истребителями или действуя самостоятельно», — сказал старший вице-президент Anduril по инженерным разработкам Джейсон Левин.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Как пишет издание, на брифинге после испытаний представитель Anduril отказался раскрыть подробности о продолжительности и дальности полета.

В сентябре 2024 года стало известно, что компания RTX планирует интегрировать ракеты класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) в арсенал дронов программы CCA.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С гражданскими не воюем!» Российский дроновод увел беспилотник от машины с мирными людьми

    ВС России ликвидировали запускавшего дроны по Белгородской области командира ВСУ

    Порошенко назвал повод для ЕС и США отказаться от поддержки Киева

    Школьнику запретили сесть в самолет до Таиланда из-за детали в паспорте

    Зеленского обвинили во лжи после заявления о продвижении Украины к членству в ЕС

    Бельгия изложила условия поддержки плана ЕК по российским активам

    Путин назначил врио губернатора Тверской области

    Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными

    Женщина получила посылку с человеческими пальцами и руками

    Известная телеведущая получила непристойное сообщение от мужа во время прямого эфира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости