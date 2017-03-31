Финансы
 

Аналитики Bloomberg оценили рост ВВП России в четвертом квартале 2016-го

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Рост ВВП России в четвертом квартале 2016 года составил 0,3 процента. Такой средний консенсус-прогноз получен в результате опроса девяти аналитиков, представивших свои оценки агентству Bloomberg. Они сошлись во мнении, что экономика России перейдет к росту впервые за два года.

Это в целом совпадает с оценкой ЦБ, который предсказывал, что в четвертом квартале 2016-го ВВП России с коррекцией на сезонность перешел к росту. В третьем квартале ВВП в годовом выражении сократился на 0,4 процента. За четвертый квартал данные официальной статистики пока не публиковались.

24 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что не ожидает разворота от роста экономики к ее спаду в случае снижения цен на нефть с текущих уровней.

В начале марта агентство Bloomberg сообщало, что Россия вышла из самой продолжительной рецессии за последние 20 лет, спад экономики закончился на несколько кварталов раньше, чем прогнозировал ЦБ.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП России в 2017 году на 0,6 процента, в 2018-м — на 1,7, в 2019-м — на 2,1 процента. По данным Росстата, экономика в 2016 году сократилась на 0,2 процента.

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