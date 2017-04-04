Минэкономразвития пообещал улучшить качество данных Росстата

Первостепенными задачами Росстата после перехода в ведение Минэкономразвития станут повышение качества статистических данных и уровня доверия к ним, а также снижение нагрузки на предприятия в части отчетности. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава экономического ведомства Максим Орешкин.

По его словам, этого можно добиться, применяя новые информационные технологии, внедряя методы анализа больших данных, а также взаимоувязывая системы статистического учета с другими крупными агрегаторами данных, такими как, например, Банк России и ФНС России.

Также министр заявил, что Минэкономразвития совместно с экспертами в ближайшие четыре месяца разработает новую стратегию развития российской статистики до 2024 года. Орешкин также подчеркнул, что никаких изменений в работе Росстата до выработки этой стратегии не планируется. Он сослался на закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в Российской Федерации», который закрепляет независимость методологии и оценок Росстата.

Ранее 4 апреля был опубликован указ президента России Владимира Путина о передаче Росстата в ведение Минэкономразвития. В документе отмечается, что эта мера призвана улучшить государственное управление в сфере статистического учета и повысить ее эффективность, отмечается в документе.