Средний чек россиян в магазинах «похудел» на 10 процентов

Размер среднего чека россиян в магазинах в январе сократился на 10 процентов по сравнению с декабрем, составив 527 рублей. Об этом сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

В целом общий объем повседневных потребительских расходов россиян резко рухнул на 19 процентов по отношению к предыдущему месяцу. При этом по отношению к январю прошлого года снижение составило всего один процент.

С учетом инфляции, которая по итогам января составила 0,3 процента, а в годовом выражении — 2,2 процента, падение ежедневных потребительских расходов стало еще более ощутимым. При этом «Ромир» отмечает, что расходы россиян хотя и оказались на отметке ниже 2013, 2015 и 2017 годов, но превысили аналогичные показатели 2012, 2014 и 2016 годов.

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Жители всех регионов страны значительно сократили свои расходы в январе, однако худший результат показали жители Сибири и Дальнего Востока, которые потратили на 27,8 процента меньше, чем в декабре. А вот россияне, проживающие в Приволжском ФО показали наименьшее, по сравнению с другими регионами, снижение (на 12,8 процента).

Среди разных доходных групп наиболее экономными в январе оказались низкодоходники, которые в декабре потратили больше всех. Итак, за месяц их расходы сократились на 21,4 процента. И годовое снижение расходов в этой группе также оказалось самым значительным, составив 6,7 процента.

Исследовательская скан-панель домохозяйств Romir Scan Panel основана на данных потребления 30 тысяч россиян и 11 тысяч домохозяйств в 180 городах с населением более 10 тысяч человек. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой.

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