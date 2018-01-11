Россияне перестали экономить

Россияне в 2017 году перестали экономить на крупных покупках и стали возвращаться к докризисному уровню потребления. Об этом свидетельствует исследование холдинга «Ромир», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

По сравнению с первым полугодием, во втором доля покупателей, купивших одежду и обувь, возросла с 27 до 30 процентов. На 1 процент увеличилось число тех, кто оплачивал туристические поездки, — до 11 процентов. Количество россиян, потратившихся на медицинские и образовательные услуги, а также покупку смартфонов, осталось практически неизменным — 15, 8 и 6 процентов соответственно.

При этом, по сравнению с первой половиной 2017 года, в два раза (до 11 процентов) упал спрос на бытовую технику и электронику. Специалисты объяснили, что в первой половине года был зафиксирован рекордный показатель спроса. Таким образом, он вернулся к привычному уровню. Также в два раза (до 2 процентов) сократился спрос на покупку квартир, «однако число россиян, совершавших такого рода покупки, настолько мало, что изменения не превышают размера статистической погрешности», говорится в исследовании.

Во втором полугодии россияне совершали больше покупок, чем планировали. Если в начале года покупать одежду и обувь во втором полугодии собрались около 20 процентов, то в действительности траты совершили на 10 процентов больше. На медицинские расходы собирались тратиться только 11 процентов опрошенных, а на образование — только 5. Такая же ситуация сложилась со смартфонами: их собирались покупать также около 5 процентов, но в результате приобрели порядка 9 процентов.

Ранее, в ноябре 2017-го, сообщалось, что россияне стали меньше покупать в магазинах дешевые продукты и реже пользоваться промоакциями. Тогда оживление потребительской активности среднего класса объяснялось ростом доходов в июле — сентябре.

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