ЦБ разглядел у россиян рост зарплат

Банк России отмечает рост заработных плат, которому способствовало замедление инфляции. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания совета директоров, на котором решался вопрос о ключевой ставке.

«Потребительский спрос поддерживается ростом реальной заработной платы, чему способствовало замедление инфляции. Безработица находится на уровне, не оказывающем влияния на инфляцию», — говорится в релизе ЦБ.

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Регулятор по-прежнему отталкивается от уровня инфляции в своих прогнозах денежно-кредитной политики и отмечает, что основные риски для роста или снижения цен не изменились. ЦБ отмечает три главных фактора. Первый — усиление структурного дефицита трудовых ресурсов, который может привести к значимому отставанию темпов роста производительности труда от роста заработной платы.

«Во-вторых, источником инфляционного давления может стать изменение модели поведения домашних хозяйств, связанное с существенным снижением склонности к сбережению», — говорится в сообщении. Наконец, инфляционные ожидания по-прежнему находятся на повышенном уровне, так как напрямую зависят от колебания цен на отдельные группы товаров и услуг, а также от динамики курса рубля.

В начале октября рекрутинговая компания HeadHunter опубликовала исследование, согласно которому наибольший рост зарплат в 2017 году был зафиксирован у руководителей.

Российские власти в лице главы Минэкономразвития Максима Орешкина 27 сентября обещали, что реальные зарплаты в 2017 году увеличатся более чем на три процента. В 2018 году зарплаты вырастут на четыре процента.