Президент России объяснил разрыв между богатыми и бедными

Президент России Владимир Путин объясняет текущий разрыв между богатыми и бедными в России «шоковой терапией» 90-х годов, сообщает ТАСС. По его мнению, это не связано с ошибками в экономической политике.

«Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы», — заявил президент, выступая на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Путин считает, что разрыв в доходах обусловлен «нехорошей тенденцией», вызванной «шоковой терапией» 90-х.

«Вот оттуда все началось потихонечку», — отметил президент.

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Согласно данным НИУ ВШЭ, россияне за последние почти 3 года обеднели на 20 процентов. Около 22 миллионов россиян получают доход ниже прожиточного минимума, по информации Росстата.

В 2017 году наибольший рост зарплат был зафиксирован у руководителей и ведущих специалистов. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце сентября обещал, что реальные зарплаты россиян по итогам 2017 года вырастут на три процента, а по итогам 2018 года — на четыре.