«Ростех» получил монополию на кровь

Дочернее подразделение госкомпании «Ростех» — Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») снова получила статус единственного поставщика созданных на основе плазмы крови человека и животных лекарственных препаратов для государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на распоряжение правительства.

«Дочка» госкомпании получила право на монопольные поставки препаратов для Минздрава, Минобороны, МЧС, МВД, ФСБ, Федерального медико-биологического агентства, Федерального агентства научных организаций, таможни, Федеральной службы исполнения наказаний, Росрезерва, Росавиации и Управления делами президента России, а также подконтрольным им ведомствам и структурам.

Цена на поставки препаратов на основе крови устанавливается Минздравом, говорится в документе.

«Нацимбио» уже становилось монополистом поставок крови для государственных нужд — в прошлом году компания получила шесть миллиардов рублей по соответствующему госконтракту.

21 марта сообщалось, что бывшего советника главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Николая Семенова задержали по подозрению в растрате 10 миллионов рублей. По версии следствия, Семенов украл деньги, будучи главой «Нацимбио».

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