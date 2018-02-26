Губернаторы и чиновники облюбовали телефоны за 140 тысяч рублей

Сотовыми телефонами М-633С («Шмель»), которые начали выдавать обладающим допуском к информации особой важности армейским командирам, уже пользуются губернаторы, чиновники, силовики и топ-менеджеры госкорпораций. Об этом пишет «Фонтанка».

Газета отмечает, что в 2017 году этот аппарат стоил порядка 140 тысяч рублей, а устройство ввода ключевой информации, подключающееся с помощью USB-кабеля и обеспечивающее засекреченную связь, — 20-30 тысяч. Опытная партия мобильников была закуплена Минобороны еще в 2010-м, а масштабные закупки начались в 2014-м.

С того времени «Шмелями» обзавелись практически все силовые структуры, а также федеральные чиновники, МЧС, таможенники и налоговики. Помимо этого, данные телефоны закуплены такими госкорпорациями, как «Ростех» и «Росатом», структурами «Газпрома» и Центром подготовки космонавтов.

Секретной связью обеспечены и главы регионов, в частности губернатор Тульской области Алексей Дюмин, служивший в ФСО, имеет сразу восемь М-633С. Кроме него, этим аппаратом обладают мэр Москвы Сергей Собянин и руководители еще 25 субъектов страны.

В феврале президент России Владимир Путин признался, что у него по-прежнему нет смартфона. Глава государства, как сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, предпочитает другие виды связи, однако иногда пользуется гаджетами подчиненных.

«Шмель» — кнопочный телефон, оснащен цветным дисплеем с сапфировым стеклом и MP3-плеером. Имеет минимальный набор функций, работает в сетях привычного стандарта GSM. К нему подходят только SIM-карты МТС и «Мегафона». Аппараты производит научно-технический центр «Атлас».

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