Путин покопался в iPhone министра Орешкина

Президент России Владимир Путин во время саммита АТЭС во Вьетнаме был замечен с iPhone, принадлежащим министру экономического развития России Максиму Орешкину. Об этом говорится в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым», выходящей на телеканале «Россия 1». Запись программы доступна на YouTube (с 15:19).

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Авторам репортажа не удалось выяснить, что именно заинтересовало Путина в iPhone Орешкина. «Можно предположить — тема экономическая», — полагают журналисты канала. Момент передачи смартфона из рук президента в руки министра показан в эфире не был.

25 августа агентство Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами президента России, сообщило, что влияние и политический вес министра Орешкина увеличились и он «вырос в фаворита Путина».

В качестве обоснования агентство указало на то, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Кроме того, подчеркивалось, что он готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года.

Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. До назначения он занимал должность заместителя министра финансов. Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.