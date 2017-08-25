Россия
 

СМИ назвали Орешкина «фаворитом Путина»

Перейти в «Мою Ленту»
Максим Орешкин и Владимир Путин
Максим Орешкин и Владимир Путин

Влияние и политический вес министра экономического развития Максима Орешкина увеличился, его поддерживает президент России Владимир Путин. Об этом в пятницу, 25 августа, сообщает Bloomberg.

Как передает агентство со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами главы государства, Орешкин «вырос в фаворита Путина».

Собеседники Bloomberg отмечают, что нынешний руководитель Минэкономразвития обладает большим влиянием, чем все его предшественники. В качестве обоснования этого утверждения агентство напоминает, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге.

Кроме того, Орешкин готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года, подчеркивает Bloomberg.

В конце мая в Минэкономразвития заявили, что подготовили первую версию плана роста экономики страны до 2025 года. Этой стратегией занимались 10 рабочих групп, которые разрабатывали отдельные направления, такие как налоговая политика, поддержка экспорта и прочие.

Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. До назначения он занимал должность заместителя министра финансов. Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Putin’s New Favorite Official Plans Ministry of Future to Revamp Economy
Орешкин обнаружил российскую экономику в «уникальной точке»
Орешкин рассказал о вечной жизни при нефти по 40 долларов
Минэкономразвития подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 года
Орешкин начал готовить перезагрузку российской экономики
Последние новости
Россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства Ted Travel
Лукашенко призвал сшить школьную форму для «детей из пятой колонны»
Установлены личности всех погибших пассажиров упавшего в море автобуса на Кубани
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
СМИ назвали Орешкина «фаворитом Путина»
Самолет «прилип» к взлетно-посадочной полосе в Домодедово  
Другие материалы рубрики
Россия11:51Сегодня

«Последние мрази, опасные для общества»

Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
16:42Сегодня

Укушенный собакой мальчик умер в Ивановской области

12:59Сегодня

СК отказался возбудить дело из-за откровенной фотосессии в полуразрушенном храме

16:50Сегодня

Самолет «прилип» к взлетно-посадочной полосе в Домодедово  

Россия00:02Сегодня

«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»

Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
15:31Сегодня

Пресс-секретарь губернатора съездил на конкурс красоты в Китай за счет бюджета

16:25Сегодня

Путин подарил Нетаньяху «трогательную вещь»

15:03Сегодня

Тулеев пропустил празднование Дня шахтера

Россия00:0523 августа

«Эта гадина растет в геометрической прогрессии»

Кто спасает эмбрионы от абортов и Россию от вымирания
14:1724 августа

Воронежец 24 раза ударил ножом учившую его жизни подругу жены

13:45Сегодня

Выживший и очевидцы рассказали о падении автобуса в море на Кубани

13:19Сегодня

Число погибших при падении автобуса в море на Кубани увеличилось до 17

Россия
«Последние мрази, опасные для общества»
Суд наказал «живодерок из Хабаровска» за гоп-стоп и оскорбление чувств
«Не из-за мусульман, а в целях безопасности»
Почему 1 сентября принесут в жертву Курбан-байраму
Жизнь на Линии Ж
О сильной девочке, саркоме и превратностях судьбы
Укушенный собакой мальчик умер в Ивановской области
Самолет «прилип» к взлетно-посадочной полосе в Домодедово
Пресс-секретарь губернатора съездил на конкурс красоты в Китай за счет бюджета
Путин подарил Нетаньяху «трогательную вещь»
Все материалы
Мир
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
В Индии 14 человек погибли во время протестов сторонников гуру-насильника
Новая Зеландия усилит группировку в Афганистане тремя военнослужащими
Всюду Гитлер
Беспощадная война с нацистами в Германии набирает абсурдные обороты
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
Все материалы
Бывший СССР
Сварились в котле
Фотохроника одного из самых крупных поражений украинской армии в Донбассе
Здравствуй, девочка — секонд-хэнд
Какие странные инициативы выдвигают украинские политики
Российский актер стал добровольцем украинской армии в Донбассе
Советница Порошенко потребовала вывести российские войска из Приднестровья
Появилось снятое с высоты птичьего полета видео военного парада в Киеве
Министр обороны Польши назвал Украину защитницей Европы от варварства
Пострадавшие от взрыва в Киеве оказались близкими Героя Украины
Все материалы
Финансы
Крепкий Орешкин
Почему российской статистике не верит даже министр
Эстония захотела создать резервный фонд из криптовалюты
ЦБ одобрил включение 500 миллионов долларов в капитал Промсвязьбанка
В Чехии понадеялись на сохранение транзита российского газа через Украину
ФАС не нашла доказательств в письме «Альфа Капитала» о проблемах банков
Японцы похвалили Россию за экономические успехи
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Все материалы
Бизнес
Купить президента
Чиновников соблазняют чемоданами денег, алмазами и танцовщицами
Тухлый номер
Россияне рискуют закупиться отравленными продуктами и умереть
На дорогах Великобритании появятся колонны беспилотных грузовиков
Продажи Maserati в России подскочили в девять раз
Главе Samsung дали пять лет за взятки подруге президента
Южнокорейцы заинтересовались сетью кинотеатров «Каро»
Депутат Единой России призвал ЦБ действовать в интересах государства
Все материалы
Силовые структуры
С чем идут на дело в Америке
Рейтинг самых криминальных стволов США
Без наград, но в Штатах
Беглый архитектор дефолта попался на контрабанде советских орденов
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
В СК уточнили обстоятельства гибели чеченского депутата
В Чечне застрелили депутата парламента
У двух пассажиров в Домодедово изъяли золотые слитки
Петербуржец получил условный срок за кражу шавермы
Все материалы
Наука и техника
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Быстрая прожарка
Названы сроки коллапса человеческой цивилизации
Часть изображения была размыта, чтобы не нарушать законодательство РФ«Это была циничная сделка с дьяволом»
Рисковал ли Сталин, подружившись с Гитлером
Обнаружены гигантские объекты из темного вещества
В сеть «слили» сюжет Half-Life 3
Впервые обнаружены экзокометы
В штанах у Тима Кука разглядели новый айфон
Все материалы
Спорт
Ильнур Закарин«Теракт в Барселоне добавил нервозности»
Лучший российский велогонщик о терроризме, неуважении водителей и «Вуэльте»
Инсинбаева объявила о смерти матери в Instagram
Назван лучший футболист прошлого розыгрыша Лиги Европы
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы
Двукратного призера ОИ по велогонкам арестовали за торговлю наркотиками
Футболист «Эвертона» забил мяч с 50 метров в матче Лиги Европы
За баклана ответишь
Птицы — главные виновники бед в российском спорте
Все материалы
Культура
Типа крутые грабители
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Малыша на драйве» до «Тюльпанной лихорадки»
Мари-Од Мюрай«Я никогда не понимала, мальчик я или девочка»
Мари-Од Мюрай о взрослении, гендерном поведении, горе и любви
Великое кино о великом бабле
Миллионы рублей в России тратят на плохие фильмы
Съемки фильма Серебренникова о Цое остановят
На фреске 1937 года обнаружили индейца с iPhone
Вышел тизер четвертого сезона «Черного зеркала»
Стивен Кинг лишил Трампа клоунов из мести
Все материалы
Интернет и СМИ
Эмма Уотсон Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Британка свалилась в фонтан в попытке состроить подходящее для селфи лицо
Журналист позволил каждому в интернете ударить его током и пожалел об этом
Пузатый индийский Макгрегор заставил пользователей сети переживать за Мэйуэзера
Суд отправил ударившего репортера НТВ дебошира на исправительные работы
Французы предложили вычислять подростков-геев с помощью шпионского приложения
Тинькофф банк подал в суд на «любителей дешевого хайпа»
Все материалы
Ценности
Сутенер октагона
Конор Макгрегор уделывает всех не только на ринге
На кончике кисти
Связь восточного искусства, благовоний и эротики
Американские боги
За что любят и ненавидят прожорливые, но мощные машины 70-х
Уникальные часы JPJ покажут знатокам редкостей
На бой с Макгрегором Мэйуэзер наденет дизайнерские шорты
Ferrari привезет во Франкфурт агрессивный кабриолет
M.A.C приготовил сюрприз для фанаток Ники Минаж
Все материалы
Путешествия
Люди с хорошими лицами
Японцы до неузнаваемости изменили жизнь заброшенного острова
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Россиян начали выселять из турецких отелей из-за банкротства Ted Travel
Клиента ресторана в Канаде заставили заплатить больше из-за азиатской внешности
В Германии решили заработать миллионы евро на новом туристическом налоге
Траты туристов на отдых в России существенно упали
Аня Бушуева: «Самое дорогое — это страховка»
Как поступают с разъяренными быками в старинном испанском городке
Все материалы
Из жизни
Pola festival, sangli, maharahstra, india, asia Накидались
На фестивале метания камней пострадали более 460 человек
«Водка, Путин, холода — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Окно на дно
Основатель Microsoft нашел погибший крейсер, перевозивший атомную бомбу
Канадского премьера с пандами на руках слепили из масла
Американский бодибилдер подавился едой и умер
В США работнице больницы достался рекордный джекпот
Попытки увезти юного мужа из Нигерии стоили 72-летней британке 25 тысяч долларов
Все материалы
Тест-драйв Jaguar F-Type с самым маленьким мотором
Мы поездили спорткаре Jaguar с двигателем 2.0 и крепко задумались
Конкуренты Mazda CX-9: кто и почем
8 кроссоверов, с которыми придется соперничать самой большой «Мазде»
Бешеный хомяк и рисующая свинья
Самые интересные автомобильные ролики августа
«Гелики» на природе: из Канады на Аляску
Потрясающие снимки G-Классов из 13-дневного путешествия фотографов
Названа дата возвращения Hyundai Sonata в Россию
Реанимацию брошенного 25-летнего «Мерседеса» сняли на видео
Заброшенный на 40 лет уникальный Ferrari продадут за 2 миллиона евро
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы