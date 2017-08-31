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Орешкин отреагировал на публикации о попадании в фавориты Путина

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Максим Орешкин
Максим Орешкин

Министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал публикации СМИ о том, что он якобы стал фаворитом президента страны Владимира Путина. На вопрос он ответил журналистам в четверг, 31 августа, передает РИА Новости.

Главу Минэкономразвития спросили, соответствует ли информация про фаворита действительности. «Есть моя работа, которую я выполняю и буду выполнять», — заявил в ответ Орешкин.

25 августа агентство Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, знакомых со взглядами главы государства, сообщило, что влияние и политический вес министра увеличились, и он «вырос в фаворита Путина».

В качестве обоснования агентство напоминало, что именно Орешкин раскрыл детали первой встречи президента России с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20 в Гамбурге. Кроме того подчеркивалось, что он готовит проект реформ в преддверии президентских выборов 2018 года.

Максим Орешкин возглавил министерство 30 ноября 2016 года. До назначения он занимал должность заместителя министра финансов. Предшественник Орешкина Алексей Улюкаев был задержан 15 ноября по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.

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