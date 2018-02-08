Путин признался в отсутствии смартфона

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по науке и образованию Новосибирске, признался, что у него по-прежнему нет смартфона. Его слова приводит ТАСС в четверг, 8 февраля.

Глава государства обращался к ранее выступавшему президенту Курчатовского института, члену-корреспонденту РАН Михаилу Ковальчуку. Ученый в своем докладе обратил внимание собравшихся на тот факт, что для того, чтобы обработать всего лишь одно голосовое сообщение, современному смартфону требуется такое же количество энергии, которое необходимо, чтобы вскипятить литр воды.

«Михаил Валентинович, вы сказали, что у всех смартфоны есть. А у меня нет смартфона, и у вас нет, видите. А говорите, у всех есть», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в 2014 году сообщал, что у Путина нет своего мобильного телефона, президент предпочитает использовать «другие виды связи», пишет агентство.

В середине ноября прошлого года во время саммита АТЭС во Вьетнаме Владимир Путин был замечен с iPhone, принадлежащим министру экономического развития России Максиму Орешкину. Авторы программы «Вести недели с Дмитрием Киселевым» предположили, что главу государства в телефоне чиновника заинтересовала «экономическая тема».

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