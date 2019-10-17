На российских магистралях повысят допустимую скорость

В ближайшее время на российских автомагистралях поднимут допустимый скоростной лимит до 130 километров в час. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников на совещании «Безопасность дорожного движения и развитие инфраструктуры», передает портал Autonews принадлежащего Григорию Березкину РБК.

Черников отметил, что повышение скорости затронет в том числе платные дороги. Он выразил уверенность, что аварии не будут происходить даже при увеличении максимальной скорости.

Глава ведомства также заявил, что отмена нештрафуемого превышения скорости на 20 километров в час не произойдет до полной инспекции дорог на соответствие установленных там дорожных знаков по ограничению скорости. Черников пояснил, что меру ввели в 2013 году, и на тот момент дорожные камеры были «несовершенны», поэтому и начал действовать допустимый порог. По его словам, сегодня камеры фиксируют превышение скоростного режима с очень маленькой погрешностью.

Ранее стало известно, что ГИБДД придумала новый способ замерять скорость проезжающих автомобилей. Мобильные камеры для замера скорости будут встраивать в сигнальную балку на крыше патрульных машин. По мнению Черникова, такие приборы заменят переносные камеры на треногах. Устройства могут появиться на новых автомобилях уже в следующем году.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru