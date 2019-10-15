Россиянам запретят ездить на новых автомобилях без номеров

В России нельзя будет ездить на только что купленном автомобиле без номеров. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщили во вторник, 15 октября, на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД в Екатеринбурге, передает Autonews.

Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дается 10 дней, в течение которых можно передвигаться на новой машине по дорогам общего пользования. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализированных организаций» после прохождения необходимых проверок и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов они будут выезжать уже с номерами.

В правилах покупки автомобилей на вторичном рынке ничего не изменится — у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет. Это связано с тем, что покупателям может понадобиться время на то, чтобы доехать до своего родного региона.

В сентябре стало известно, какие автомобили пользуются популярностью у россиян в возрасте до 35 лет. Рейтинг возглавила LADA Samara. Такая модель есть у 4,2 процента молодых российских автовладельцев. На втором месте по популярности — Ford Focus (3,4 процента), на третьем — LADA Priora (2,7 процента).

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