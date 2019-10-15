Россия
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем Instagram
Последние новости
В Госдуме обвинили Белоруссию в предательстве из-за задержания россиянки
Появились подробности расправы над россиянкой из-за Audi
У Парфенова отобрали бренд «Намедни»
Заключенные сбежали из тюрьмы за виски и вернулись обратно
Россияне вышли на народный сход после смертельной драки с участием сына судьи
В Эстонии внезапно объявили военные сборы
Pornhub стер канал обманом снимавшей девушек в порно студии
Российский заключенный выложил в сеть интимные снимки школьной учительницы
«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой
Новости партнеров

Россиянам запретят ездить на новых автомобилях без номеров

Перейти в «Мою Ленту»

В России нельзя будет ездить на только что купленном автомобиле без номеров. Соответствующие изменения законодательства вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщили во вторник, 15 октября, на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД в Екатеринбурге, передает Autonews.

Сейчас на то, чтобы поставить автомобиль на учет, дается 10 дней, в течение которых можно передвигаться на новой машине по дорогам общего пользования. Согласно новым правилам, регистрировать автомобили будет дилер: автосалоны получат статус «специализированных организаций» после прохождения необходимых проверок и смогут сами передавать документы в ГИБДД, изготавливать номерные знаки и отдавать их покупателю вместе с ключами. Таким образом, из автосалонов они будут выезжать уже с номерами.

В правилах покупки автомобилей на вторичном рынке ничего не изменится — у водителя по-прежнему будет 10 дней, чтобы поставить авто на учет. Это связано с тем, что покупателям может понадобиться время на то, чтобы доехать до своего родного региона.

В сентябре стало известно, какие автомобили пользуются популярностью у россиян в возрасте до 35 лет. Рейтинг возглавила LADA Samara. Такая модель есть у 4,2 процента молодых российских автовладельцев. На втором месте по популярности — Ford Focus (3,4 процента), на третьем — LADA Priora (2,7 процента).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России запретят ездить 10 дней без номеров
Назван срок массового производства машин из «Кортежа» Путина
Названы любимые автомобили молодых россиян
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Это самое опасное, что сейчас существует в России»

Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
15:06Сегодня

Россияне вышли на народный сход после смертельной драки с участием сына судьи

15:05Сегодня

В Госдуме обвинили Белоруссию в предательстве из-за задержания россиянки

14:40Сегодня

В Госдуме захотели широко обсудить угрозу распространения наркотиков в даркнете

Россия00:02Сегодня
Паша Лапушкин

Стеклянный мальчик

Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
14:33Сегодня

В России назвали сроки начала выдачи электронных паспортов

14:33Сегодня

Студент крымского морского вуза подрался с преподавателями

11:19Сегодня

Упавший в доме россиянки потолок попал на видео

Россия10:3613 октября

«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»

Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
14:18Сегодня

Российский депутат торжественно открыл сушилку для белья во дворе

14:14Сегодня

Российский подросток надышался дезодорантом и умер

13:57Сегодня

Начальник полиции Чечни объяснился за подзатыльник портрету Кадырова

Россия
Россияне вышли на народный сход после смертельной драки с участием сына судьи
«Это самое опасное, что сейчас существует в России»
Как депутаты Госдумы узнали все о наркотиках, закладках и даркнете
В Госдуме обвинили Белоруссию в предательстве из-за задержания россиянки
Паша ЛапушкинСтеклянный мальчик
Девятилетнего Пашу Лапушкина спасет срочная операция. Нужна ваша помощь
Россиянам запретят ездить на новых автомобилях без номеров
«Здесь ничего подобного не было. Даже в 90-е»
Как убийство 9-летней девочки потрясло Россию: репортаж из охваченного яростью Саратова
В Госдуме захотели широко обсудить угрозу распространения наркотиков в даркнете
Все материалы
Мир
«Мое будущее уничтожено»
Миллионы беженцев перебрались в Турцию. Теперь от них хотят избавиться
Москва подтвердила задержание в Минске попавшей под санкции США россиянки
«У американцев до сих пор холодная война в головах»
Российский журналист уехал жить в США и узнал много нового о России
Турция не испугалась санкций США
Русские, назад!
Нефть, коррупция, террор: зачем Россия возвращается в охваченный беспорядками Ирак?
Эрдоган похвастался «освобожденными» землями в Сирии
Кимы, бомбы и террор
Тайны Северной и Южной Кореи от Константина Асмолова
Все материалы
Бывший СССР
В Эстонии внезапно объявили военные сборы
Пограничные отношения
Литва собиралась дружить с Белоруссией. Но пустила к ее границе американские танки
В Донбассе раскрыли завербованного украинцами шпиона
Украинский тупик
Как США используют Зеленского в предвыборной гонке и чем это грозит Киеву
Россия выдаст Украине шпиона при новом обмене заключенными
Колесо Майдана
Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?
Киев отсрочил разведение сил в Донбассе
Все материалы
Экономика
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
Китай подумал и согласился на мир с США
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Подешевевшему на сто миллиардов «Яндексу» подсказали способ обойти закон
Богатыри и граффити — новое слово в банкинге
Промсвязьбанк выбрал стрит-арт для оформления своих офисов
У россиян украли миллиард рублей на обмене валюты
Все материалы
Силовые структуры
Российский заключенный выложил в сеть интимные снимки школьной учительницы
Ксения КаторгинаРоссиянку убили на Урале ради ее автомобиля
Женщину обманом выманили на встречу. В расправе заподозрили цыган и мигрантов
Действия убитой из-за Audi россиянки описали словами «как под гипнозом»
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Бывшим зекам предложили выдавать овец для исправления
Андрей Недзельский«Теперь ты фраер»
Главного вора Украины избили и лишили титула. Это сделали люди криминального короля России
«Врач»-педофил объявился под Москвой
Все материалы
Наука и техника
«Честь сегодня заслонили деньги»
Он первым вышел в открытый космос и показал его миру: умер космонавт Алексей Леонов
«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой
Пинаем дальше
Что творится за кулисами большого футбола: обзор FIFA 20
Россия испытает ядерную триаду
Гестапо в полях
Как тайная полиция Третьего рейха наводила свой порядок на украинских землях
Sikorsky показал «смертоносный» вертолет
Потерянное наследие
Уникальные исторические фотографии, которые удалось сохранить
Все материалы
Спорт
Ласицкене стала кандидаткой на звание лучшей спортсменки года
Это пять!
Сборная России разгромила Кипр. Черчесов вывел команду на Евро-2020
Тренер впавшего в кому после нокаута боксера обратился к его сопернику
Александр Усик (слева) и Чезз УизерспунТанцующий убийца
Усик дебютировал в супертяжелом весе и уничтожил Уизерспуна. Бой за титул будет жарким
Форвард сборной Англии назвал болгарских болельщиков идиотами
Алена Леонова«Перегрузка больше, чем у космонавта»
Фигуристки рискуют стать инвалидами из-за сложных прыжков. Зачем они все равно это делают?
Игрок сборной Украины отреагировал на стремление россиян «взять Евро»
Все материалы
Культура
Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub
Галактика в опасности
Этот российский фильм 6 лет снимают на бюджетные деньги. Он стоит миллиард и не окупится
Суд над пойманной с кокаином звездой «Счастливы вместе» перенесли из-за неявки
Главная новая музыка
Хип-хоп-хулиган из Детройта, нуарные герои «Твин Пикс» и томная Луна
Удачливый вор вынес из галереи дорогостоящую картину Дали за 32 секунды
Скандал на оба ваши дома
Как обвинения в харассменте и коррупции изменили Нобелевскую премию
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак потребовали привлечь к уголовной ответственности за слова о Крыме
Мир уже не тот
Как меняются люди и откуда берется война: взгляд лучших молодых фотографов мира
На НТВ показ порно в эфире прокомментировали шуткой
Электронную почту россиян предложили блокировать
Так власти хотят побороть «почтовых террористов». Как их будут вычислять — неясно
В России впервые оштрафовали за фейковые новости
«Это образ, епт»
Полуголая россиянка читает рэп и матерится. Как за неделю Инстасамку возненавидел Рунет?
Pornhub назвал лучших в порно
Все материалы
Ценности
Кейт Миддлтон вышла на публику в дешевых туфлях
«Принц из сказки, проклятый злой феей»
Коллекция любовниц и миллионы на рабах: роскошная жизнь Леопольда II
Самая тучная модель показала обнаженное фото с ребенком и вызвала жалость в сети
Жиголо и денди
Когда-то мужчины с гордостью носили колготы, юбки и трико. Что заставило их переодеться?
Эмили Ратаковски снялась на пляже в головном уборе из 90-х
«С ним было опасно оставлять любую женщину»
Лифт на яхте и ванна для Мэрилин Монро: как жил президент США Джон Кеннеди
Ким Кардашьян рассказала о самом страшном моменте своей жизни
Все материалы
Путешествия
Российских туристок приняли за проституток в аэропорту и отправили домой
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Автобус с россиянами перевернулся в Турции
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Названы самые воруемые россиянами в отелях вещи
«С каждой минутой мне было все хуже и хуже»
Холод, боль и горная болезнь: как россиянин покорил высочайшую вершину Африки
Раскрыто секретное правило бортпроводников
Все материалы
Из жизни
Крокодил съел купавшегося в озере мальчика на глазах у приятелей
«Пиво можно найти даже в кладовке на работе»
История москвича, который перебрался в Германию и не пожалел
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
Двенадцать друзей Дамира
Этот вор 20 лет крал драгоценности и стал миллионером. Ему помогали акробаты и силачи
Пассажирку автобуса оштрафовали из-за севшего телефона
«Чем больше новостей из дома, тем меньше хочу вернуться»
История россиянки, которая переехала в Африку и сбежала оттуда в Испанию
Садовод использовала вибратор не по назначению и насмешила коллег
Все материалы
Проверяем новый Porsche 911 дорогами Калининграда
Быстро рассматриваем, знакомимся и едем на спорткаре нового поколения
Календарь «Мисс тюнинг-2020»
13 горячих фотографий, которые мы ждали целый год
Из Москвы в Брест на кроссоверах Jeep
Тысяча километров на Джипах в честь тысячелетия Бреста
Обзор Mercedes-Maybach за 74 миллиона рублей
Видео: каково владеть самым дорогим Мерседесом?
В России запретят ездить на новых автомобилях без номеров
К приезду Путина в ОАЭ машины сопровождения замаскировали под ДПС
Новый Volkswagen Golf показали без камуфляжа
Все материалы
Дом
В Подмосковье ограничили стоимость квартир
«Это отдельный микромир»
Пробки, дружины и русское чудо: как живет самый богатый город России
В центре Москвы нашли замощенную могильными плитами улицу
«Ужасно! Невозможно провести там и ночь»
Эта страна получила от России миллиарды долларов. Ее улицы все равно превращаются в руины
Москвич нанял домработницу и лишился пяти миллионов рублей
Партия сказала — надо
Путин переселил Госдуму в любимое здание Ленина. Тут вершилась история России
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Проблемы строительства детсадов в России связали с дефицитом стройкомпаний
На реабилитацию реки Воронеж выделили миллионы рублей
Все материалы