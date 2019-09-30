Названы любимые автомобили молодых россиян

Самым популярным автомобилем у россиян в возрасте до 35 лет оказалась LADA Samara. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

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Согласно результатам опросов, автомобиль LADA Samara имеется у 4,2 процента молодых российских автовладельцев. На втором месте по популярности Ford Focus (3,4 процента), на третьем — LADA Priora (2,7 процента). Также в пятерку наиболее популярных у молодежи вошли KIA Rio и Hyundai Solaris, которыми владеют 2,7 процента и 2,6 процента молодых автомобилистов соответственно.

В топ-10 любимых автомобилей вошли Toyota Corolla (2,4 процента), LADA 110 (2,3 процента), LADA Classic (2,2 процента), Skoda Octavia (2,1 процента) и LADA Kalina (2,1 процента).

Ранее сообщалось, что в России зафиксировано снижение выдачи кредитов на покупку автомобилей. По мнению специалистов, это стало результатом не сезонности, а утраты заинтересованности населения в покупке новых автомобилей.

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