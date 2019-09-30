Россияне разочаровались в автомобилях

В России зафиксировано снижение выдачи кредитов на покупку автомобилей, следует из доклада бюро кредитных историй «Эквифакс» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В августе в России было выдано автокредитов на 390 миллиардов рублей. Рост с начала года составил 12 процентов, или 84 миллиарда рублей. По сравнению с августом 2018 года количество выданных кредитов выросло на 48 процентов (390 миллиардов рублей против 263 миллиардов).

Также выросло и число займов — на 33 процента (500 тысяч рублей против 390 тысяч в августе 2018-го). При этом нынешний август стал первым месяцем в году, когда было зафиксировано снижение числа выданных кредитов по сравнению с предыдущим месяцем: на восемь процентов, или 68 тысяч кредитов на 52 миллиарда рублей против 75 тысяч кредитов на 56 миллиардов в июле.

Авторы отмечают, что подобное снижение продиктовано не сезонностью, которая может наблюдаться в январе и мае, а утратой заинтересованности населения в покупке новых автомобилей. Восстановить спрос на рынке можно только при помощи промо-акций в салонах, уверены аналитики.

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