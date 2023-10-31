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09:04, 31 октября 2023Экономика

Россиянам рассказали об увеличении ряда пособий

Экономист Иванова-Швец анонсировала рост пособий по рождению и воспитанию детей

Фото: Unsplash

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 2024 году произойдет рост многих выплат. Об этом она высказалась в беседе с агентством «Прайм».

Иванова-Швец рассказала об увеличении ряда пособий по рождению и воспитанию детей. На данный момент мать, ухаживающая за ребенком в возрасте до полутора лет, получает 33 282 рубля. В следующем году максимальный размер выплаты досигнет 49 123 рублей, в 2025-м — 68 996 рублей.

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«Меняются и условия — пособие разрешат получать даже при возвращении на работу, чего раньше не было», — анонсировала экономист.

В России также проиндексируют материнский капитал: на 44 тысячи рублей на первого ребенка и на 58 тысяч рублей на второго. Наибольший размер пособия по беременности и родам увеличится с 383 179 рублей в 2023 году до 565 562 рублей в 2024-м и до 763 671 рубля в 2025-м.

25 октября в России в первом чтении приняли законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. В результате показатель вырастет до 19 242 рублей с 1 января 2024 года. Соответствующее поручение внес президент России Владимир Путин.

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      Марина Совина
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